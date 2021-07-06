الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث ألمانى: جماعة الإخوان مثل الحزب النازى تعتمد على مليشيا مسلحة

مليشيا مسلحة
مليشيا مسلحة

قال الباحث المصري الألماني، حامد عبد الصمد، إن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين"حسن البنا" معجب بهتلر وأفكاره، واعتبر أن جماعة الإخوان تشبه الحزب النازي، وفقًا لتصريحاته لقناة الحرة الأمريكية، والتي نقلها معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط"ميمري".

وقال "عبد الصمد"، إنه عقب إعلان مفتي القدس الحاج أمين الحسيني عن العلاقات  مع هتلر ، نشر "البنا" دعاية مؤيدة لهتلر، بل أن "البنا" قام بتأسيس الجماعة على غرار تأسيس هتلر للحزب النازي الألماني.

وأوضح أن الإخوان المسلمين ، مثل الحزب النازي ، أي أنه حزب سياسي يعتمد على مليشيا مسلحة ، له "أيديولوجية القائد الملهم المنقذ" ، مؤكدًا أن المصطلح المستخدم لوصف "البنا" "المرشد" تم استعارته من المصطلح الألماني الفوهلر.

وأضاف "عبد الصمد"، أن مؤسسات الإخوان المسلمين تستخدم مصطلحات غربية مثل "التعايش" و "الدمج" و "التسامح"، ومع ذلك فهي تحتفظ بشبكة مالية تدعم "المساجد المتطرفة للغاية". 

وأضاف "عبد الصمد"، أن الإخوان المسلمين يريدون من تنظيم داعش القيام بهجمات، في الغرب أيضًا، من حين لآخر؛ لأن هذا يسمح له بتصوير نفسهم  على أنهم "بديل معتدل" لداعش يساعد الشباب المسلم على الاندماج في أوروبا. 

وقال إن الإخوان المسلمين هم "من يقفون وراء الخطاب الجهادي"، وأن كل الجماعات المتطرفة خرجت من رحم الإخوان. 

وتابع "عبد الصمد" القول: “إن جماعة الإخوان تدعو إلى الجهاد وتحرير فلسطين، لكنها لا تفعل شيئًا في هذا الصدد”، وأكد على  "أنهم يحرضون ويقاتلون بالكلام، وهذا عملهم ".

 وقال إن الإخوان المسلمين يتعاونون مع دول علمانية والغرب، ومع النسويات والمثليين، لكنهم يقولون طوال الوقت إنهم يريدون الجهاد. 

وأضاف "عبد الصمد" أنهم أرسلوا مجاهديهم إلى سيناء أو سوريا أو العراق - لكنهم يزعمون أنهم لم يرتكبوا أي خطأ. 

باحث ألماني الإخوان حسن البنا أدولف هتلر مفتي القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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