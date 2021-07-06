مصرع شاب بسبب أدخنة حريق فى البحيرة

تمكن رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق، شب داخل منزل بعزبة أبو طالب التابعة لدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، فيما توفي شخص كان داخل المنزل نتيجة لاستنشاق أدخنة كثيفة تسببت فى وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى حوش عيسى.



تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حريق داخل إحدى المنازل بعزبة أبو طالب التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة وتم فرض كردون أمنى حول الحريق لمنع انتشاره للمنازل المجاورة، وتم السيطرة عليه ونتج عن الحريق مصرع " ابراهيم محمد سعيد السيد" ٣٥ سنة مقيم بعزبة ابو طالب التابعة لدائرة المركز نتيجة لاستنشاق أدخنة كثيفة تسببت فى وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.