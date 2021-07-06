مميش: قناة السويس أهم ممر ملاحى فى العالم ولا يوجد لها منافس

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، أن العالم كله أدرك أهمية قناة السويس كشريان حياة خلال أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن، مشيرًا إلى أن القناة أهم ممر ملاحي في العالم ولا يوجد لها منافس.



وقال الفريق مميش ـ في مقابلة عبر "سكايب" مع قناة "صدى البلد" الفضائية - إن تعويم سفينة إيفر جيفن بكفاءة واحترافية وبدون خسائر معجزة تحسب لقناة السويس وأشاد بذلك العالم، مؤكدًا أن قناة السويس الجديدة ساهمت في تخفيض زمن الإبحار بنسبة 50%.



وأشار مميش، إلى أن الملاحة العالمية لديها لائحة أسعار وتم الاستعانة بها في المفاوضات مع مالك سفينة إيفر جيفن، لافتًا إلى أن ما حصلت مصر عليه معنويًا وسمعة حول العالم أهم من الأموال التي سنحصل عليها من أزمة السفينة إيفر جيفن، وأضاف: "نحتاج لتطوير أساليب الإنقاذ في هيئة قناة السويس من خلال استخدام كراكات حديثة"، وتم اتخاذ قرار بتجديد الكراكات.



وأنهت هيئة قناة السويس إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفر جيفين"، والمتراكمة بمنطقة البحيرات المرة بالمجري الملاحي للقناة، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.



وكشفت مصادر ملاحية مغادرة السفينة الجانحة الأربعاء المقبل، يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشادها 2 من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

وتستهدف الدولة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، بما يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا فى الخدمات البحرية واللوجيستيه والصناعية والسياحية، وتكشف تقارير وزارة التخطيط، أن حجم المشروعات المنفذه بها فى خطة العام الحالى 2020-2021 يتنوع بين:



مشروعات قومية بمدن القناة بتكلفة 6.4 مليار جنيه.

مهمات المجرى الملاحى 3.1 مليار

أنفاق أسفل قناة السويس 2.5 مليار

إقامة وتنمية المنطقة الاقتصادية 2.3 مليار

تنمية مبانى ومرافق الهيئة 1.4 مليار

تكسيات المجرى الملاحى 900 مليون جنيه.

أرصفة خدمات الوحدات المتحركة 625 مليون جنيه.

تطوير خطوط العبور بتكلفة 404 ملايين جنيه.