الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة اليمنية: نتمسك باستكمال المعارك لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثى

رئيس الوزراء اليمني
رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك

 أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة والشعب اليمني يقفان، بكل امكانياتها، مع الجيش الوطني و المقاومة الشعبية و رجال القبائل في المعركة الوطنية المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة و إنهاء الانقلاب الحوثي.


وشدد عبدالملك - وفقا لقناة (اليمن الفضائية) - على أن تصاعد الجرائم الإرهابية لمليشيا الحوثي واستهدافها المتكرر للنازحين والمدنيين في مأرب و الحديدة و غيرها، و مواصلة الهجمات ضد الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن، وأن الحكومة لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني، رهينة لجرائم و انتهاكات هذه المليشيات الإرهابية.


ولفت رئيس الوزراء - خلال اتصالات هاتفية أجراها مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، و رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز - إلى أن حالة الغرور، ووهم القوة التي تحاول مليشيا الحوثي تضليل اتباعها بها لن تدوم طويلا، وستتحطم على صخرة الرفض الشعبي الواسع للمشروع الانقلابي الكهنوتي، الذي يحاول العودة باليمن إلى عهود العزلة والتخلف، وتحويل موطن العروبة إلى ساحة لتنفيذ مشاريع إيران الطائفية التدميرية.


ونوه بالدعم الأخوي الصادق والمستمر من دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركة العرب جميعا دفاعا عن الهوية والانتماء.


وثمن عبدالملك، الصمود الأسطوري والتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني و المقاومة الشعبية و رجال القبائل و  الشعب اليمني، الذين يسطرون ملاحم خالدة في الدفاع عن النظام الجمهوري و كرامة المواطنين، على طريق استكمال استعادة الدولة، و إنهاء الانقلاب و مشروعه العنصري إلى غير رجعة.

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وائل لطفي

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