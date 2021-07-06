مستشار الرئيس: تجاوزنا الذروة الثالثة من كورونا ومتحور دلتا غير موجود

أكد مستشار الرئيس لشئون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الدعم اللازم وتوفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة من أجل توطين صناعة لقاح كورونا وتنويع مصادر الحصول على اللقاحات، مشيرا إلى مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة لكورونا وعدد الإصابات في تناقص مستمر.



وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية، لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى - إن فيروس كورونا لم يتحور في مصر، ومتحور دلتا كورونا غير موجود في البلاد، مضيفا أن اللقاح دخل حيز التنفيذ في مصر وانتجته بدقة عالية وكفاءة متناهية وتسير بخطوات متكاملة لتوفير العلاج للأمراض النادرة.



وشدد على ضرورة عدم فتح البلاد - بشكل كامل - دون إجراءات احترازية في ظل أزمة الجائحة، مضيفا أنه لابد من الاستمرار في التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



وأشار مستشار الرئيس إلى أن أكثر من 4 ملايين مصري تلقوا لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدا أن الذين تلقوا لقاح كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.



وأوضح أن شركة (فاكسيرا) لديها تكنولوجيا عالية وبنية أساسية قوية، مؤكدا أنه لدينا قوة بشرية مدربة في شركة المصل واللقاح تعمل على إنتاج اللقاح، كاشفا عن توقيع شركة مصرية مع روسيا عقدا لإنتاج لقاح كورونا.



وأضاف أن مصر لم تقصر في توفير اللقاحات، لكن هناك صراعا كبيرا عليها، متابعا أن الإنتاج العالمي للقاحات لم يكن كافيا لكل دول العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.