لقاء عام للشباب وكورس للمقبلين على الزواج فى أبو قرقاص

أقام المركز القبطي لخدمة الشباب بإيبارشية أبو قرقاص، لقاءًا عامًّا لشباب وشابات الإيبارشية بعنوان "الضابط الكل" بحضور ما يقارب ٣٠٠ شاب وشابة، وشمل اللقاء تقديم عرض مسرحي وبعض الترانيم الكنسية.

وفي سياق رعوي آخر، أقامت أكاديمية الأنبا أرسانيوس للكورسات المتخصصة والتابعة للمركز كورس "بيتًا آمنًا" للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج أيام من ١ إلى ٤ يوليو، بحضور ما يقرب من ٤٠ شابًّا وشابة.

ماهي كورسات المشورة؟

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد عممت دورات المشورة الأسرية كشرط أساسي لإتمام طقس الزواج الذي أقره المجمع المقدس لتطبيقه بداية من عام 2017، والتي لجأت إليها الكنائس المسيحية للحد من حالات الطلاق.

تهدف كورسات المشورة لتقديم الفهم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة، والتدريب على مواجهة مشكلات الحياة وكيفية حلها، وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه، والإعداد النفسي لمرحلة جديدة ومختلفة تمامًا من جانب المسؤوليات والأدوار.

وهناك كورسات ما قبل الخطوبة وأخرى كورسات ماقبل الزواج، وخصصت الكنائس بعض الآباء الكهنة التابعين للكنيسة وأطباء متخصصين فى التعامل الأسرية لتدريب المقبلين على الزواج عن حياة الشراكة الأسرية وكيفية تربية الأبناء، وشريعة الزوجة الواحدة، وأهم قوانين الأحوال الزوجية، وفي نهاية الكورس يحصل المتدربين على شهادة اجتياز الدورة، وتكون شرطًا أساسيًا عند قدومهم على الزواج ولإتمام زواجهم.

ويبدأ المقبلون على الزواج في حجز الكنائس للأكاليل التي تتم بها مراسم الزواج منذ فترة صوم الرسل، حتى تبدأ إتمامها عقب احتفالات الكنيسة بعيد الرسل والذي يُحل في12 يوليو الجاري، حيث تمتنع الكنائس خلال فترة الأصوام عن عقد أكاليل الزواج باعتبارها فترة زهد.

محتوى الكورس التي تقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأبنائها من المقبلين عن الزواج يختلف من "إيبارشية" لأخرى، لكن أسسًا عامة تحكمه، ويقدمه متخصصون دائمًا، عناوين الموضوعات المشتركة بين عدد من المحافظات تدور حول: كيفية اختيار شريك الحياة، مهارات التواصل بين الخطيبين، الاختلافات السيكولوجية بين الرجل والمرأة، النضج النفسي اللازم للارتباط، كيف أعاتب، التدبير المالي للأسرة، الاحتياجات النفسية للزوجين، لغات الحب، التعامل السليم مع أهل الزوج أو الزوجة، الزواج عهد أم عقد، التسامح والغفران.