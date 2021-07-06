اليمن: الاحتفاء الشعبى بانتصارات الجيش يؤكد حاجة المواطنين للدولة

أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ضمن عملية عسكرية واسعة اطلقت لاستعادة محافظة البيضاء.



ونوه الإيراني - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (اليمن) الفضائية الشرعية - بأن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا اليوم من استعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء، في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات المليشيا وسقوط عناصرها وفرار من تبقى، مبينا انه باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأكد أن الاحتفاء الشعبي فرحا بقدوم الجيش والمقاومة والقبائل في المناطق المحررة بمحافظة البيضاء؛ دليل قاطع على حاجة المواطنين لعودة الدولة، وانهم قد عانوا الأمرين جراء ممارسات مليشيا الحوثي منذ انقلابها من قتل وتنكيل ونهب وسلب ومصادرة للحقوق والحريات.

و علي صعيد آخر ، أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن المؤسسة العسكرية هي الدعامة الأساسية لاستعادة وبناء الدولة والحارس الأمين للوطن ومكتسباته وثوابته والرهان الضامن لحفظ الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والشريك الحقيقي لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وقال وزير الدفاع في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية خلال حفل اختتام دورة تدريبية (لأركانات التدريب) في القوات المسلحة اليمنية: "إن عملية الإعداد والبناء لمنتسبي الجيش تمثل أولوية للقيادة العسكرية الحريصة على بناء المقاتل المتسلح بالعلم والمعرفة والعقيدة الوطنية؛ بما يؤهله للقيام بواجباته ومهامه بكفاءة واقتدار".



وشدد المقدشي على أهمية مضاعفة الجهود والبرامج التدريبية والتأهيلية وتعزيز التنسيق والتكامل والربط بين المؤسسات العسكرية في مختلف القوى والمناطق، والحرص على مواكبة تطورات العصر والاستفادة من خبرات الآخرين بما يسهم في تعزيز الأداء العلمي والعملي، مثمنا دعم وجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والقوات المشتركة المساندة للشعب اليمني وقواته المسلحة للتصدي للمشروع الإيراني وأطماعه التوسعية.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية يمنية، السبت، إن نحو 30 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران قتلوا، وأصيب آخرون بنيران القوات الحكومية والقبائل خلال مواجهات غربي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.