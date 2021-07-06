الأنبا باخوم يترأس قداس لطلبة الثانوية العامة بسوهاج

تراس الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة قداسًا إلهيًّا، أمس، حضره ٦٠٠ من أبناء وبنات الإيبارشية طلاب الثانوية العامة في مقر مطرانية سوهاج.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها: إنه تم توزيع الطلبة والطالبات على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم وكنيسة الشهيد مار جرجس، لضمان التباعد الجسدي مع تطبيق باقي الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشجع نيافة الأنبا باخوم خلال عظة القداس أبناءه وتمنى لهم التوفيق في الامتحانات التي يستعدون لدخولها خلال الأيام المقبلة، كما قدم قلمًا كهدية رمزية لكل منهم.

رسالة البابا لطلاب الثانوية العامة

جدير بالذكر، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبيل انطلاق الامتحانات خلال يوليو الجاري.

وقال البابا تواضروس الثاني، في رسالته التي نشرها المركز الأعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "لكل أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة، أنا أرسل إليكم هذه الرسالة، وأنا متأكّد أن الله سيكون معكم ويساعدكم ويبارك تعبكم وجهدكم طوال السنة، أنا عارف إنها سنة صعبة نظرًا لظروف وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن أنتم تعبتوا وبذلتوا مجهود كبير وذاكرتم ولكن الظروف لم تكن مواتية ولكن أنتم كنتم على إصرار من أجل النجاح والتوفق، أنا أتمنى ليكم كل نجاح وتفوق".

وتابع البابا تواضروس الثاني في نص رسالته لطلاب الثانوية العامة: "تعاملوا مع الامتحانات بهدوء شديد، وبعد أيام وأسابيع قليلة نحتفل بنجاحكم، وكل واحد يعطيه الله ما يتمناه، كن هادئا وكن مركز وخد راحتك وكفايتك من النوم، ومن يزرع ومن يجد سيجد، وسيجد حصاد، ونتيجة تسره وتفرحه وتبارك حياته، اجتهدوا، أنا واثق من النجاح والتفوق".

امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 للشعبة العلمية، ومن المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

وعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء الماضي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، والتي من المقرر انعقادها 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحان موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والأدبية وستكون إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت، كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.