الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

حريق
حريق

 اندلع حريق مساء اليوم الإثنين، بالطابق الثالث بفندق شهير بمنطقة سيدى بشر بكورنيش الإسكندرية، دون حدوث أى وفيات أو إصابات، بسبب عقب سيجارة.
 

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، باندلاع حريق بفندق شهير بمنطقة سيدى بشر دون حدوث اصابات أو وفيات.


 انتقل ضباط قسم شرطة المنتزه أول، وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بـ "تراس" الطابق الثالث بالفندق المشار إليه، فيما رجحت التحريات نشوب الحريق بسبب عقب سيجارة ألقي بإهمال على أحد المقاعد بالتراس، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والتي تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أمن سيارات شرطة ضباط فحص النيابة مدير تراس الإسكندرية الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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