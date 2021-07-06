إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق المعصرة بالوادى الجديد

أصيب منذ قليل 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية على طريق المعصرة - الشيخ والي بمركز الداخلة في الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم دراجة بخارية بأخرى بطريق المعصرة - الشيخ والي بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لعمل الآشعة اللازمة وتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من خديوي سيد جلال 60 سنة من قرية الشيخ والى، وأحمد محمد أحمد سيد عويضة 15 سنة من قرية المعصرة، وأحمد سيد أمين جامع 14 سنة من قرية المعصرة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفي سياق آخر، سيطر رجال الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، أول أمس، على حريقين منفصلين بمركزي مختلفين بالوادي الجديد وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاسعاف لمكان الحريق للسيطرة عليه.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريقين منفصلين بمركزي الخارجة والفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تم السيطرة عليه تماما.

وتبين السيطرة على حريق التهم محتويات شقة بالدور الثاني بحى المجاهدين فى مركز الخارجة، وإنقاذ الأسرة بالكامل ولا توجد أي خساىر بشرية حتى الآن كما تمت السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد بعد الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف تحسبا لأي إصابات من تصاعد الأدخنة الكثيفة في سماء الفرافرة.