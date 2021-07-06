منتدى الاستقلال الثقافى يحتفى بتجربة الشاعر رفعت سلام

يستضيف منتدى الاستقلال الثقافي الدكتور عادل ضرغام وعدد من الشعراء المصريين والعرب ومجموعة مجانين قصيدة النثر؛ احتفاء بالشاعر المصري رفعت سلام الذي وافته المنية في ديسمبر 2020.

ويستطيع الراغبون في مناقشة الشاعرين الحضور إلى مقر المنتدى، أو الانضمام عبر zoom أو متابعة الندوة على فيسبوك من خلال صفحة أدب المصريين: https://www.facebook.com/EgyptianLiterature ، وذلك السابعة مساء الثلاثاء 6 من يوليو 2021 بمقر المنتدى في مركز الاستقلال للبحوث، 2 ش طلعت حرب – ميدان التحرير (عمارة عمر أفندي) الدور الثامن، ويدير الندوة الشاعر المصري أحمد سراج.

وأشار الدكتور جمال زهران، مدير مركز الاستقلال للبحوث والاستشارات، إلى أن رفعت سلام شاعر كبير، ومترجم سد ثغرة كبيرة بترجمته الأعمال الكاملة لكبار شعراء الحداثة العالميين.

يبدأ اللقاء بكلمتين افتتاحيتين للدكتور جمال زهران، والشاعر محمد نصر، ثم دراسة نقدية يقدمها الدكتور عادل ضرغام، ثم أمسية شعرية.

يذكر أن "رفعت سلام (16 نوفمبر 1951 - 6 ديسمبر 2020) شاعر مصري، يعد من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة "إضاءة 77" مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة "كتابات"، وأصدر أول ديوان شعري له عام 1987 بعنوان "وردة الفوضى الجميلة"، كما له عدد من الكتب في مجال الترجمة منها "الأعمال الكاملة لبودلير"، حاز على جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993، وتوفي في 6 ديسمبر 2020.

ويعد رفعت سلام مؤسسا لقسم الثقافة في وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى جانب ذلك ترجم العديد من الأعمال الشعرية لكبار شعراء العالم منهم بودلير وكفافيس.

الجدير بالذكر أنه يقام على هامش الندوة حفل توقيع للشعراء الحاضرين، كما يهدي المركز بعض إصداراته للضيوف المصريين والعرب.

ويأتي المنتدى لدعم الثقافة العربية، وزيادة الربط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، والموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.