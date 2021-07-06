البحرين:131 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من بينها 61 حالة لعمالة وافدة، و 58 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 12 حالة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات القائمة في المملكة إلى 1.821 حالة.

ووفقًا لما ذكرته "الصحة البحرينية" في بيانٍ لها مساء الإثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تم تسجيل 559 حالة تعافي إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 263.373 حالة، فيما سجلت مملكة البحرين 3 حالات وفاة جديدة اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1.363 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم اليوم، إجراء 11.188 فحص (PCR)، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 5.100.599 فحص (PCR).

وأشار بيان "الصحة البحرينية"، إلى أن عدد الحالات المستقرة بلغ 1.748 حالة، بينما تخضع 73 حالة تحت العناية، كما بلغ عدد الحالات القائمة التي تتلقى العلاج 43 حالة.

وفيما يخص جرعات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مملكة البحرين، ذكر بيان "الصحة البحرينية"، أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 1.075.940، فيما وصل عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1.005.161، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة المنشطة 72.900.

وفي قتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اكتمال تطعيم مليون شخص بجرعتين من مختلف أنواع التطعيمات ضمن الحملة الوطنية للتطعيم، مشيرة إلى استمرار الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل المملكة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جميلة السلمان، عضو الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالبحرين، أهمية إقبال الجميع على التطعيم في هذه المرحلة الهامة من مراحل التعامل مع الفيروس بهدف الحماية من مضاعفاته والتحورات الجديدة له وضرورة مبادرة كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة للتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة لأهميتها في تعزيز المناعة المكتسبة.