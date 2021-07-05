نقل ديوان تصاريح العمل لمجمع الشرطة بالقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية، نقل الديوان الرئيسى للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة بالقاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة، ويبدأ العمل بالمقر الجديد الأربعاء الموافق 7 يوليو الجاري.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.