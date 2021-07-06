الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على أحوال الطقس من الثلاثاء حتى الجمعة المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء، سيسوده طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ستسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك  نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام.

وحذر الدكتور محمود شاهين المواطنين من التواجد في الشوارع أثناء فترات الظهيرة وقت ارتفاع درجات الحرارة، خاصًة أصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض السكر والضغط. 

 

درجات الحرارة الثلاثاء 6 يوليو 2021

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

 

درجات الحرارة الأربعاء 7 يوليو 2021

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

 

درجات الحرارة الخميس 8 يوليو 2021

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 41 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

 

درجات الحرارة الجمعة 9 يوليو 2021

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

طفس القاهرة طقس حالة اخبار

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وائل لطفي

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