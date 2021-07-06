مجدى علام: البيئة نفذت أكثر من ١٠٠ وحدة بيوجاز

١٦٦٠ عدد الوحدات المنفذة عبر مؤسسة الطاقة الحيوية التي تتبع وزارة البيئة

قال مجدي علام الخبير البيئي، إن وزارة البيئة نفذت أكثر من ما يقرب ١٠٠ وحدة بيوجاز، ويلجأ له كثير من السيدات في القرى والأرياف بدلا من استخدام الغاز الطبيعي، وتستخدم البيوجاز في التخلص من المخلفات الزراعية وتستخدم في الانتاج الحيواني، ويساهم في التخلص من المخلفات بإعادة تدويرها بدلا من أن تلوث البيئة وتضر صحة المواطنين.

وتابع خلال تصريحه ل"الدستور" أن وزارة البيئة تعاقدت على توليد طاقة البيوجاز بإستخدام المخلفات الزراعية والمخلفات الحيوانية، ويستخدم كعلف للحيوانات والطيور.

وأوضح، أن البيوجاز يعمل على تطوير القرى المصرية بدلا من حرق المخلفات بها ويسبب أمراض للمواطنين، منوها أنه يجب على المواطنين الاستفادة منها بقدر الإمكان، وتحويلها لطاقة أو وقود حيوي.

وقال مساعد وزيرة البيئة، على أبو سنة في تصريح له أن الوزارة تعمل حاليا على دعم القرى التي تصل لمستوى الفقر، وتوصيل لهم وحدات البيوجاز، وارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم.