رئيس «إيجوث»: ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق تساهم فى زيادة إيرادات الشركات السياحية

قال شريف البنداري، رئيس شركة إيجوث، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق قرار إيجابي للغاية من الحكومة.

وأضاف "البنداري"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع نسبة الإشغالات يسهم في تعويض خسائر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة جادة في تنمية القطاع السياحي عبر المبادرات التي تطلقها لدعم القطاع، موضحًا أن القطاع يحتاج إلى مبادرات جديدة للخروج كليًا من الأثار السلبية لفيروس كورونا.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلًا من 50%.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وفقًا لبيان الحكومة.

واستعرضت هالة زايد، وزيرة الصحة، تقريرًا حول آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغير في أعداد الإصابات الأسبوعي ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل، والوضع العالمي للوباء وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.

كما استعرضت مبادرة "إنقاذ الأرواح وسبل العيش" في إطار الشراكة بين المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ACDC) التابع للاتحاد الأفريقي، ومؤسسة "ماستركارد"، والتي ستقوم بموجبه المؤسسة بتوفير 1.3 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بالشراكة مع المركز لتسريع نشر اللقاحات في القارة الأفريقية.

وأوضحت أن محاور المبادرة ترتكز على تمويل شراء اللقاحات الإضافية اللازمة لتطعيم 50 مليون شخص في القارة، ودعم قدرات التصنيع المحلي للقاحات في إفريقيا، ودعم سلاسل التوريد الخاصة باللقاحات في الدول الأفريقية، وتوفير الدعم للدول الأفريقية في مجال إنشاء مراكز تطعيم وتدريب ورفع قدرات العاملين بها.