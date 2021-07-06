إدارة معرض الكتاب تغلق جناح ميتا بوك لمخالفته لوائح المشاركة

أغلقت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح "ميتا بوك" وذلك لمخالفته قواعد المشاركة بالمعرض بالتحايل وعرض كتب دار كميت غير المشتركة في اتحاد الناشرين المصرين إلى جانب تخزين مجموعة من كتبها بجناح إحدى الدور المجاور لها.

وتم التحفظ على الكتب الموجودة وسيتم عرضها على لجنة فحص، وقد أقر بتلك المخالفات أحد ممثلى دار كيمت الذى تسلل إلى الموقع بطريقة غير مشروعة.

وأهابت إدارة المعرض بجميع دور النشر المشاركة باتباع لوائح وقوانين المشاركة في المعرض وعدم السماح لأي جهة غير معترف بها رسميا المشاركة في أجنحتهم.

وبناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة كورونا، وقررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لزوار الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقامة حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمر لتصل إلى 140 ألف زائر يوميا بما يمثل 70‎%‎ من السعة الفعلية للقاعات بدلا من 100 ألف زائر، وذلك دعمًا للناشرين واستجابة لرغبتهم.

كما وجهت بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب، على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها، كما تحدد أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً، وشددت على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة.

وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن القرارات تأتي حرصا من الدولة على دعم صناعة النشر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وشددت على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الالتزام بالقرارت الجديدة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد الآمنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.

يشار إلى أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت عنوان "في القراءة حياة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ويستمر المعرض حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية، ويشهد هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.