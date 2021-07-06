الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء شواطئ رأس البر فى دمياط بسبب الأمواج العالية وخطورة السباحة

رأس البر
رأس البر

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، اليوم الإثنين، لإخلاء شاطئ رأس البر والتنبيه على المواطنين بإخلاء الشاطئ بسبب ان أمواج البحر كانت عالية.

 

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة  اللواء حسين لبيب وإشراف  نواب المدينة؛ لإزالة الأشغالات في كورنيش النيل.

 

وقام قسم الإشغالات بالوحدة بحملة جديدة على كورنيش البحر، حيث أسفرت عن ضبط عدد من الإشغالات المخالفة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كافة المخالفات بجميع مناطق المدينة.

 

وتم إزالة الاشغالات وتحرير محاضر بالمخالفات حيث سيتم شن العديد من الحملات لإزالة الإشغالات في شوارع المدينة. 

وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اليوم الإثنين، إجتماعاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ  واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعميد أشرف عبدالعال رئيس فرع الإسكان بإدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعميد عمر طلعت رئيس فرع الطرق بالإدارة الهندسية العسكرية ورائد هاني نادر رئيس عمليات كتيبة الطرق ودكتور أيمن أبوبيه المستشار الهندسي للمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء وعدد من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المرافق ومديريتي الري والزراعة بدمياط ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

 

وتناول الاجتماع استعراض محاور المشروع الذي ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروع القومي الذي تنفذه الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير عواصم المحافظات وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة. 

 

وأطلعت محافظ دمياط على المخطط العام للمشروع والذي يتضمن قطعتين أرض بمساحة  60 فدانًا و 103 فدانين بعد إزالة الإشغالات على القطعة الثانية لتشتمل على عمارات سكنية ومنشآت خدمية وأسواق حضارية. 

محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض راس البر شواطئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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