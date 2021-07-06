رئيس القابضة للسياحة: الدولة دعمت القطاع السياحى ضد الآثار السلبية لكورونا

قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدي شركات وزراة قطاع الأعمال العام إن موافقة الحكومة علي ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق إلي 50% يعد من الأمور الهامة التي تعمل على دعم القطاع السياحي.

وأضافت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تصريحات خاصة للدستور أن الدولة دعمت القطاع السياحي بالعديد من المبادرات الهامة التي تعمل على تلاشي القطاع السياحي للآثار السلبية لفيروس كورونا.

وأكدت أن القطاع السياحي مر بظروف صعبة للغاية نتيجة الآثار السلبية لأزمة كورونا.

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

جاء ذلك خلال ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وفقاً لبيان للحكومة.