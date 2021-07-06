سعد : ارتفاع نسبة الإشغالات فى الفنادق تعوض خسائر أزمة كورونا

قال سامح سعد رئيس الشركة العربية أشتي احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن موافقة الحكومة علي ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق تسهم في تعويض خسائر الفنادق من أزمة كورونا.

وأضاف سعد في تصريحات خاصة للدستور أن الفنادق كانت قد عانت من أزمة كورونا وتضررت للغاية بسبب هذه الأزمة، موضحا أن الحكومة المصرية حريصة للغاية لدعم القطاع السياحي.

وأشار سعد الي أن الدولة دائما ما تطلق مبادرات لتنمية القطاع السياحي في اطار تلاشي الخسائر التي يتعرض لها القطاع .

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

جاء ذلك خلال ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وفقاً لبيان للحكومة.