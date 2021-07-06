محافظ الإسكندرية يوقع غرامات مالية على 7 من مستأجرى الشواطئ

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تقريرًا من اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والذي تضمن مخالفات لـ7 من مستأجري الشواطئ، حيث تم فرض غرامات مالية بلغ إجماليها 21 ألف جنيه، وجاءت أهم تلك المخالفات فرض الإكراميات، وسوء حالة دورات المياه بالشواطئ.



كما وجه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة، بزيادة عدد مفتشى الإدارة اعتبارًا من اليوم بشاطئ إيناس حقي وإسحق حلمي، بعد ملاحظة زيادة الشكاوي المقدمة من المواطنين من رواد الشاطئين.

صيانة الشواطئ

وأفاد بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن متوسط نسب إشغال الشواطئ بلغ ٤٠ %، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100%، وستقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد51 حجز للشواطئ اليوم بعدد أفراد 290 فردَا و78 حجز عن غدًا الثلاثاء بعدد أفراد 427 فردً.



واستقبل اليوم شاطئ المندرة المجاني أطفال مركز سيتي (جمعية كاريتاس) من ذوي القدرات الذهنية الخاصة، و أشادوا بحسن الإستقبال و جودة و نظافة المكان، كما تمت متابعة نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، والتاكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد بين الشماسي ونظافة رمال الشواطئ وجمع المخلفات.

إنقاذ غريق

وتمكنت وحدة إنقاذ الشواطئ، اليوم الإثنين من إنقاذ غريق بشاطئ أبوهيف المميز شرق الإسكندرية.

وقال بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه بناءً على التقرير اليومي لجميع شواطئ الإسكندرية، تم إنقاذ غريق اليوم عن طريق وحدة إنقاذ الشاطئ والتي تتواجد بجميع الشواطئ التابعة لإشراف محافظة الإسكندرية والسياحة والمصايف.



كما أذاعت اليوم الإذاعة الداخلية بشاطئ «جزيرة الدهب» قائمة الممنوعات بالشاطئ مثل الطائرات الورقية، والخمور، والشيشة، والأسلحة البيضاء عن طريق مستغل الشاطئ.

فصل عاملين

وتم المرور والتأكد من عدم فرض إكراميات بالشواطئ ما عدا شاطئ الفنار الذي حقق مخالفة فرض إكرامية، وبالإبلاغ تم إعادة المبالغ للمصطافين وتوجيه إنذار للمستأجر من تكرار المخالفة مرة أخرى طبقا لبنود التعاقد.

وبناءً على الشكوى الواردة لقسم المتابعة بفرض إكرامية بشاطئ محمود سعيد، تم الوصول إلى صاحبة الشكوى وتم التأكد من صحة الواقعة وبمواجهة مشرف الشاطئ قدم اعتذار وتم فصل العامل وتوجيه إنذار لمستأجر الشاطئ، وتم توجيه الشكر لصاحبة الشكوى على تمسكها بحقها وعدم الخضوع لمثل هذه الممارسات السيئة.



كما فرض أحد عمال شاطئ الإسكندر إكرامية على أحد المصطافين، والذي وتمسك بحقه وتواصل مع أرقام الشكاوي، وتم التعامل مع المشكلة بعد التأكد من المخالفة وقام المستغل بالاعتذار وطرد العامل من العمل.

وتم توزيع ملصقات تحمل عبارات «لا لفرض الإكرامية.. معا ضد الابتزاز» على بوابات العديد من الشواطئ.

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