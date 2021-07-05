السيطرة على حريق بمقر القيادة العامة للجيش الليبى

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، عن سيطرة وحدة المطافئ بالقيادة العامة على حريق شب داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بمنطقة الرجمة وذلك نتيجة ماس كهربائي.

ونفى اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان مساء اليوم، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وجود أي أضرار بشرية أو مادية بالموقع.

وعاد المتحدث باسم الجيش الليبي في بيان آخر على فيسبوك، مشيرًا إلى أنه بعد التأكد من وحدة المطافئ بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة تبين أن ما نشره سابقًا بخصوص نشوب حريق بالمقر لا يوجد وما حدث عبارة عن ماس كهربائي بسيط جدًا لا يستحق الذكر.

الجيش الليبي

الجيش الليبي

الجيش الليبي ينفي استهداف مطار الويغ

ونفى الجيش الليبي نهاية الشهر الماضي وقوع هجوم على مطار الويغ العسكري، مؤكدًا أن هذا خبر كاذب وعارٍ عن الصحة.

وأكد العميد ركن محمد الخازمي ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العرببة الليبية، وأن الغرض من هذه الإشاعات التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقه الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة على كامل المنطقة الجنوببة وأن العملية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر وغرف العمليات العسكرية المختصة.

حفتر يؤكد استمرار محاربة الإرهاب

وأكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الأربعاء الماضي، أن القوات المُسلحة لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

جاء ذلك خلال استقبال خليفة حفتر وفدًا من أعيان وحكماء ومشايخ قبائل أولاد سليمان بمقرّ القيادة العامة في الرجمة؛ حيث أكدوا خلال هذا اللقاء على دعم قبائل أولاد سليمان لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف في مناطق جنوب ليبيا.

كما أكدت قبائل أولاد سليمان مساندتها للقيادة العامة للقوات المُسلحة وأنها تحت تعليمات القائد العام للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها.

من جهته، أثنى خليفة حفتر قائد الجيش الليبي على دور قبائل أولاد سليمان في دعمها المتواصل للقوات المُسلحة.

وكان حفتر اجتمع مؤخرًا بأمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا، للاطلاع على سير العمليات العسكرية لوحدات القوات المُسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب.