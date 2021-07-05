الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولى العهد البحرينى يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع السعودية

لقاء ولي العهد البحريني
لقاء ولي العهد البحريني

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق مسارات العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تحظى به من اهتمامٍ ودعم من كل من؛ عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد البحريني، اليوم الإثنين، في قصر الرفاع، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وذلك بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، السكرتير الخاص لولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، في بيانٍ لها مساء اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، نقل وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء بالمملكة محمد بن عبدالملك آل الشيخ، إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء بالمملكة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما حمّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ أعرب وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، محمد بن عبدالملك آل الشيخ، عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبما يلبي التطلعات المنشودة.

البحرين السعودية ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة قصر الرفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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