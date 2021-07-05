مائدة مستديرة بـ«إعلام القاهرة» تناقش ميثاق شرف للإعلام الرقمي

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مائدة مستديرة بعنوان: "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي في الثانية، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة حول الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة الذي يقام يومي ١١ و١٢ يوليو الحالي.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والرعاية الإعلامية حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وترأس المؤتمر الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية التي ترأس أيضا المائدة.

تدير المائدة الدكتورة ليلي عبد المجيد ويشارك فيها نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وأساتذة الإعلام ويتولي خالد البرماوي مهمة مقرر الحلقة وهؤلاء الخبراء هم: د محمود مسلم رئيس تحرير الوطن ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع وعبداللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجمال الشناوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، بالإضافة إلى الدكتترو وجدي زين الدين رئيس تحرير الوقد وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد وخالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ووكيل نقابة الصحفيين وهاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ والدكتور محمد الباز رئيس مجلس ادارة وتحرير الدستور ومحمد عبدالرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم وأيمن عدلي رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين.

ويشارك في المائدة الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة ووكيل الكلية الأسبق والدكتور حسين ربيع الأستاذ المساعد بالمعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق والدكتور عثمان فكري المدرس بكلية الإعلام.

وتناقش المائدة التي تقام بقاعة المؤتمرات بالكللية اضافة للمشاركة أونلاين عبر زووم عدد من المحاور هي:

الممارسات الأخلاقية للإعلام الرقمي.

الضوابط المهنية للإعلام الرقمي.

حرية الرأي والتعبير في الإعلام الرقمي.

وتطرح المائدة للمناقشة والتطوير مبادرة تتمثل في مسودة مشروع لميثاق شرف مهني للإعلام الرقمي ككود مهني وأخلاقي بهدف طرح الرؤي التي تجعل هذا المشروع صالحا للتطبيق العملي في مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية.