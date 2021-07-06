«الإحصاء»: تضاعف عدد ركاب القطارات لـ18.8 مليون راكب خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد ركاب السكك الحديدية تضاعف إلى 18.8 مليون راكب خلال شهر مايو 2021 مقابل 8.9 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 19.6 مليون راكب خلال شهر أبريل 2021.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية ارتفعت لـ 340.1 ألف طن خلال شهر مايو 2021 مقابل 330.7 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، بينما كانت البضائع قد بلغت 351.4 ألف طن خلال شهر أبريل 2021.

كما سجلت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعًا إلى حدود 243.5 مليون جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 89.9 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما كانت الإيرادات قد سجلت 224.9 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2021.

وفى سياق متصل، سجلت حوادث القطارات مسئولية الهيئة والغير 61 حادث خلال شهر مايو 2021 مقابل 30 حادث خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، منهم 55 حادث مسئولية الغير و6 حوادث مسئولية الهيئة.

وبلغ عدد ضحايا حوادث القطارات 27 حالة ما بين 17 حالة وفاة و10 إصابات جسيمة خلال شهر مايو 2021 مقابل 30 حالة وفاة و19 إصابات جسيمة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، جميعها جراء حوادث قطارات مسئولية الغير.

وفيما يخص النقل الجوى، أظهر تقرير الإحصاء، أن عدد الرحلات الجوية بلغ 12.4 ألف رحلة خلال شهر مارس 2021 مقابل 14.6 ألف رحلة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما كان عدد الرحلات قد بلغ 10.1 ألف رحلة خلال شهر فبراير 2021.

وسجل عدد ركاب الطائرات 1.3 مليون راكب خلال شهر مارس 2021 مقابل 1.4 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق، بينما كان عدد الركاب قد بلغ مليون راكب خلال شهر فبراير 2021.

وبلغ عدد ركاب النقل البحرى 44.6 ألف راكب بدون السويس والسخنة خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 149.3 ألف راكب خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما كان عدد الركاب قد سجل 18.5 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2020.