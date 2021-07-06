حملة مكبرة للنظافة وصيانة الإنارة بقرية بنى حرام بدير مواس

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوبي محافظة المنيا حملة لرفع مستوى النظافة وكفاءة الطرق وتجويد وتحسين المرافق.

قال المهندس عماد مهران رئيس الوحدة المحلية بقرية بني حرام إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وصيانة الأعمدة والكشافات تنفيذا لتكليفات المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس وبالتعاون مع الأجهزة المعاونة. ايمانا بأهمية الإرتقاء بكافة القطاعات بما يليق بالمواطن وتناغما مع ما يتم بذله من مجهودات ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية والتي تهدف الي تغيير وجه الحياة في الريف المصري ورفع مستوى الخدمات لإعلاء قيمة الانسان .

وأكدت المهندسة نبيلة علي رئيس مركز ومدينة ديرمواس أنه تم إعطاء توجيهات لرؤساء القري التابعة للمركز بمضاعفة الجهود وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة وكسح العمارات السكنية علي مدار الأسبوع.

وأضافت رئيس المركز أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد أعطى توجيهات وتكليفات ، بمواصلة تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء داخل المركز، ولإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية كما شدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئيس مركز ديرمواس، أنه تم تنظيم حملة تموينية أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، تنوعت ما بين، (نقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، ونظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتصرف، وتوقف، وعدم وجود ميزان)، بالإضافة الى ضبط 8 شكاير دقيق زنة 50 كم، ومحضر لذبح خارج السلخانة، للحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرة الى انه تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيداً لإرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات وأنها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مؤكدة استمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية

حملة مكبرة للنظافة وصيانة الإنارة بقرية بني حرام بديرمواس

حملة مكبرة للنظافة وصيانة الإنارة بقرية بني حرام بديرمواس

حملة مكبرة للنظافة وصيانة الإنارة بقرية بني حرام بديرمواس

حملة مكبرة للنظافة وصيانة الإنارة بقرية بني حرام بديرمواس

حملة مكبرة للنظافة وصيانة الإنارة بقرية بني حرام بديرمواس

حملة مكبرة للنظافة وصيانة الإنارة بقرية بني حرام بديرمواس