الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر لمدة أسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع.. يبحث كثير من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس في مصر على مدار الأسبوع القادم، لمعرفة الاحتياطات التي سيتخذونها خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

 

"الدستور" تستعرض تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

يشهد حالة الطقس خلال الأسبوع القادم ارتفاع في درجة الحرارة ووجود نسبة رطوبة عالية في الهواء، التي تشهدها البلاد في وقتنا الحالي.

 

تفاصيل حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع

تتعرض مصر خلال الأسبوع المقبل لارتفاع في درجات الحرارة ليوم ٩ يوليو الموافق الجمعة، ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيا في جميع المحافظات، ووجود رطوبة في الهواء.

 

درجة الحرارة وحالات الطقس الإثنين الموافق 5 يوليو

القاهرة: الدرجة العظمى 38 والدرجة الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: الدرجة العظمى 30 والدرجة الصغرى 21 درجة.

مطروح: الدرجة العظمى 30 والدرجة الصغرى 21 درجة.

سوهاج: الدرجة العظمى 40 والدرجة الصغرى 26 درجة.

قنا: الدرجة العظمى 40 والدرجة الصغرى 27 درجة.

أسوان: الدرجة العظمى 43 والدرجة الصغرى 28 درجة.

 

وشددت الأرصاد على ضرورة مواجهة الطقس السئ وارتفاع درجات الحرارة من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة بقدر الإمكان.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن ضرورة مواجهة الطقس السيئ وارتفاع درجات الحرارة من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة بقدر الإمكان، وعدم التواجد في أماكن الازدحام والتكدث، وتناول جميع المشروبات الباردة خلال أوقات اليوم وارتداء ملابس من القطن أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

وتعلن هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع  فى درجة الحرارة في جميع محافظات مصر، فيسود الطقس بحرارة مرتفعة ورطب على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، وحار رطب على جميع السواحل الشمالية، ومرتفع الحرارة ورطب على محافظة جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، ويشهد ارتفاع نسبة الرطوبة مما يعمل على زيادة درجة الحرارة بقيمة تتراوح ما بين 2: 4 درجات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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