مايا مرسى تتفقد معرض منتجات الحرف اليدوية للسيدات

تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، معرض منتجات الحرف اليدوية للسيدات والذى يقام على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الاسلامى والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من ٥-٨ يوليو الجارى.

وأبدت الدكتورة مايا مرسى إعجابها الشديد بمنتجات السيدات من مختلف محافظات الجمهورية ، وأكدت أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة ومناسبة لتعريف ضيفات وضيوف مصر من الوفود المشاركة بالمؤتمر بالتراث المصرى.

تضمن المعرض منتجات خرز النول الذى صنع بأيدى متدربات مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من محافظات أسوان وشمال سيناء وسوهاج، إلى جانب عرض منتجات جلدية وأزياء تراثية وأعمال فنية بالرسم على الخشب وحلى من الفضة وبعض منتجات الزيوت والأعشاب والتى تتميز بها شمال سيناء، ومستحضرات تجميل طبيعية.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة عصر اليوم بالوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة بوركينافاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة .. ورئيسة المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والذي تتسلم رئاستها مصر والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في الفترة من ٥-٨ يوليو ٢٠٢١ .

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