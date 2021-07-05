الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسى تتفقد معرض منتجات الحرف اليدوية للسيدات

مايا مرسي تتفقد معرض
مايا مرسي تتفقد معرض

تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم، معرض منتجات الحرف اليدوية للسيدات والذى يقام على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الاسلامى والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من ٥-٨ يوليو الجارى.

وأبدت الدكتورة مايا مرسى إعجابها الشديد بمنتجات السيدات من مختلف محافظات الجمهورية ، وأكدت أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة ومناسبة لتعريف ضيفات وضيوف مصر من الوفود المشاركة بالمؤتمر بالتراث المصرى.

تضمن المعرض منتجات خرز النول الذى صنع بأيدى متدربات مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من محافظات أسوان وشمال سيناء وسوهاج، إلى جانب عرض منتجات جلدية وأزياء تراثية وأعمال فنية بالرسم على الخشب وحلى من الفضة وبعض منتجات الزيوت والأعشاب والتى تتميز بها شمال سيناء، ومستحضرات تجميل طبيعية.

 

كما التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة عصر اليوم بالوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة بوركينافاسو للمرأة والتضامن الوطنى والأسرة .. ورئيسة المؤتمر الوزاري  السابع  لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والذي تتسلم رئاستها مصر والمنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في الفترة من ٥-٨ يوليو ٢٠٢١ . 

IMG-20210705-WA0002
IMG-20210705-WA0002
IMG-20210705-WA0003
IMG-20210705-WA0003
IMG-20210705-WA0004
IMG-20210705-WA0004
العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة المجلس القومي للمرأة جمهورية مصر العربية التعاون الإسلامي منظمة التعاون الإسلامي دكتورة مايا مرسي بوركينافاسو العاصمة الإدارية الجديد رئيسة المجلس القومى للمرأة الرسم على الخشب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

«الجملي هو أملي».. زبائن الطوخي: المكان غير نظيف لكن الأكل جيد

لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

أول رد للخارجية بعد إخطار إثيوبيا ببدء الملء الثانى لسد النهضة

«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» بالبحيرة والمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟