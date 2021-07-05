الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تفقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في خامس أيام انطلاقه، خلال دورته ٥٢ بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

 وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير ويتزايد كل يوم مع الإلتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وتساهم هذا المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الإطلاع ورفع الوعي.

 وضم وفد التنسيقية النائب طارق الخولي والنائبة رشا كليب أعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية ماجد طلعت.

 

«تنسيقية شباب الأحزاب» توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في مقر الهيئة، ومثل التنسيقية فى التوقيع النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، ومثل الهيئة الدكتور عاشور عمري.

وزار وفد التنسيقية مقر الهيئة لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الهيئة، وطرق زيادة مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، وضم وفد التنسيقية كلا من، النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولي، والنائبة رشا فايز كليب عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سيد وأحمد نصرالله.

ووجه الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووجه الشكر والتقدير لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التعاون، مضيفا أن التنسيقية منبر سياسى جديد وهادف في الجمهورية الجديدة ولها دور مهم اتجاه الكثير من القضايا، ولهم دور تشريعي ورقابي ولهم دور فى أحداث التنمية المجتمعية.

وتابع: "سعداء بالشراكة مع تنسيقية الأحزاب، قانون محو الأمية يعتمد فى الأساس على الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وجودهم دعم قوى لقضية محو الأمية فى مصر، نأمل من خلال البرتوكول أن يكون حشد مجتمعى لكل طاقات شباب جمهورية مصر العربية و أن يكون لهم دور فى سبيل إعلان مصر خالية من الأمية ".

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وفد معرض القاهره الدولي للكتاب التجمع الخامس المعرض التنسيقية الإقبال الجماهيري الشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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