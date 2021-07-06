حملات مكبرة لإزالة مكامير فحم مخالفة بقرى دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حملات إزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة متولى حسن محمد بحملة لإزالة مكامير الفحم أسفرت عن إزالة عدد ٢ مكمورة بقرية الرياض على مساحة ٣٠٠ متر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين في وجود نائب رئيس المركز والمدينة، وإدارة البيئة وإدارة المتابعة بالوحدة ورئيسة قرية الرياض.

كما عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و عميد أشرف عبد العال رئيس فرع الإسكان بإدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و عميد عمر طلعت رئيس فرع الطرق بالإدارة الهندسية العسكرية، و رائد هاني نادر رئيس عمليات كتيبة الطرق، ودكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسي للمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و شركات المرافق، ومديريتي الري والزراعة بدمياط، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتناول الاجتماع استعراض محاور المشروع الذي ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروع القومي الذي تنفذه الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير عواصم المحافظات، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات، و فتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالمشروع بشكل كامل، الأمر الذي ساهم في تعزيز الاستفادة من الأراضى الغير مستغلة، وتوفير وحدات سكنية لكل الفئات، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واطلعت "محافظ دمياط" على المخطط العام للمشروع، والذي يتضمن قطعتين أرض بمساحة ٦٠ فدان و ١٠٣ فدان بعد إزالة الإشغالات على القطعة الثانية لتشتمل على عمارات سكنية ومنشآت خدمية و أسواق حضارية، فضلًا عن تنفيذ إنشاء شبكة للطرق بإجمالي أطوال ٩ كم وعروض من ٢٧ إلى ٣٩ متر، كما اطلعت "محافظ دمياط" على الموقف التنفيذى للمشروع الذي تصل مدته الزمنية ١٨ شهرًا.