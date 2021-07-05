في الذكرى الأولى.. فنانون يحيون رحيل رجاء الجداوي

شارك عدد من النجوم في الذكرى الأولى من وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، برسائل نعي من مؤثرة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من استرجع قصصًا من الماضي يُذكّرون بها أنفسهم والجمهور المُحبّ للراحلة رجاء الجداوي.

وشارك نجوم الفن والإعلاميين تغريدات ممزوجة بعبارات حزينة على فقد الفنانة رجاء الجداوي، مُتذكّرين زمن الفن الجميل التي كانت تسعى الفنانة لتقديمة على مرّ السنوات الماضية.

ونشرت الإعلامية لميس الحديدي بوستر حلقتها اليوم والتي تستضيف خلالها ابنتها أميرة مختار وحفيدتها روضه هندي، لاسترجاع الذكريات الجميلة داخل بيت الفنانة رجاء الجداوي، وحكايات بينها وبين العائلة.

وغرّدت الحديدي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبارة بسيطة تحمل معاني كثيرة من الحزن والفقد على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، حيثُ كتبت "وكأنها لم تغب".

بينما شارك الفنان الكويتي خالد الداحم، جمهوره عبر صفحته الشخصية على "تويتر" بعبارات مؤثرة، واصفًا رحلتها الفنية على مدار السنوات الماضية.

وكتب الممثل الكويتي: "الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا لكن أعمالها موجودة في ذاكرتنا"، مضيفًا: "ما أجمل الفن حينما يولد لنا هذه المشاعر والأحاسيس الصادقة.. سنة عدت على رحيل رجاء الجداوي".

كما نشرت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي معلقة عليها: "القديرة رجاء الجداوي.. وحشتينا".

فيما استعانت الإعلامية خلود زهران، بمقطع من أغنية مصرية يصف رحيل الفنانة رجاء الجداوي، ويرسّخ وجودها في أذهان الجميع رغم رحيلها منذُ سنة.

ونشرت زهران، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، عدد من الصور القديمة والحديثة للفنانة رجاء الجداوي قبل رحيلها عن عالمنا، معلقة على منشورها بمقطع غنائي: "في حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا".

وتابعت: "الذكرى الأولى لوفاة ملكة الأناقة والإتيكيت رجاء الجداوي"، مضيفة: "رحمة الله عليها" بينما أحيت الإعلامية الإماراتية فجر السعيد، ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإعادة نشر خبر وفاتها العام الماضي، معلقة عليها: "الذكرى الأولى لوفاة الغالية رجاء الجداوي".

يُذكر أنَّ الفنانة رجاء الجداوي ولدت في 6 سبتمبر من عام 1934، وهى من مواليد محافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير في تربيتها.

رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

رجاء الجداوي