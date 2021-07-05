الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

يسرا تحيى ذكرى وفاة رجاء الجداوى: «فراقك لسه بيوجع قلبى»

يسرا والراحلة رجاء
يسرا والراحلة رجاء الجداوي

حرصت النجمة يسرا على إحياء الذكرى الأولى للفنانة الراحلة رجاء الجداوي والتي تحل اليوم الإثنين 5 يوليو.

 

ونشرت يسرا صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام" برفقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة: "تفوت سنة وفراقك لسه بيوجع قلبي كنتي أختي وصحبتي وحبيبتي.. سايبة فراغ كبير يا جوجا.. ربنا يرحمك ويصبر أميرة ويصبرنا جميعًا على فراقك. وحشتيني أوي ربنا يجمعنا على خير في الفردوس الأعلى".

 

وأحيت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي الذكرى السنوية الأولى لها بمقابر الأسرة بمدينة الإسماعيلية عصر اليوم، بعد أن رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل عام من الآن على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتمكن المرض منها رغم مقاومتها حتى اللحظات الأخيرة لها.

 

وخلال الأيام الماضية كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي اسم الفنانة رجاء الجداوي تخليدًا لها باعتبارها ابنة الإسماعيلية وصاحبة رصيد سينمائي مشرف.


وتسلمت التكريم أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي والتي أعربت عن سعادتها البالغة بهذا التكريم خاصة أنه جاء في مسقط رأس والدتها، ووجهت الشكر لكل القائمين على مهرجان الإسماعيلية وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لتكريم اسم والدتها الفنانة رجاء الجداوي في مسقط رأسها وسط أهلها والمكان الذي ولدت ودفنت فيه.

 

وظلت النجمة رجاء الجداوى أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء فى بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مرورًا بسنوات عمرها التى قضتها ملهمة للكثيرات فى عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها فى مثل هذا اليوم 5 يوليو 2020 العام الماضي.

 

اسمها الحقيقى "نجاة" وعاشت مع خالتها تحية كاريوكا، بدأت مسيرتها مترجمة بشركة إعلان، ثم عارضة أزياء، اتجهت للتمثيل وكانت انطلاقتها من فيلم "غريبة" 1958، قدمت ما يزيد على 300 عمل بين السينما والتليفزيون، استمر نشاطها الفنى 62 عامًا دون توقف، أُعلن فى 24 مايو 2020 عن إصابتها بكورونا، تلقت العلاج لمدة 43 يومًا حتى توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020.

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وائل لطفي

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