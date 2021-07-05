الجيش العراقى يكشف عن خطة حماية أبراج الطاقة من الهجمات الإرهابية

كشفت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل خطة حماية أبراج الطاقة من هجمات الإرهابيين، عن طريق إشراك الطيران الجوي فيها.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء أشركت فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي فضلًا عن الأجهزة الأمنية الأخرى لحماية أبراج الكهرباء.

وأوضح أن خطة حماية الأبراج، تضمنت إدخال الطائرات المسيرة وإدخال طيران القوة الجوية وطيران الجيش، فضلًا عن البدء بإدخال منظومات وجهد فني بهذا المجال، ما أسهم في ايقاف بعض الهجمات التي استهدفت خطوط الطاقة في اليومين الماضيين، مشيرًا الى أن تفعيل الجهد الاستخباري والأمني كان له دور كبير في نجاح الخطة.

ولفت إلى بدء العمل في موضوع الشراكة الأمنية من خلال إشراك الجيش والشرطة والحشد والأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى المواطنين وتعاونهم، حيث تم رصد مكافآت مجزية لمن يدلي على الإرهابيين.