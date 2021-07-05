الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ابنة رجاء الجداوى تكشف وصيتها الأخيرة

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

أعربت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن امتنانها لكل من قام بإحياء الذكرى الأولى لوفاة والدتها الفنانة رجاء الجداوي وكل من تواجدوا في زيارتها في قبرها في ذكراها الأولى، مؤكدة أن ما قدمته خلال حياتها رأته اليوم في كلمات وأعين الناس.

 

وأضافت "مختار" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفنانة الراحلة وضعت الدين واحترام العادات والتقاليد نصب عينيها، واحترمت زوجها وجمهورها، مؤكدة أن تلك العوامل هي التي صنعت اسم ونجومية ومكانة رجاء الجداوي وتكريمها في كل الأماكن التي ذهبت إليها وأن إشادة الرئيس السيسي بها في الفترة الأخيرة في حياتها كان شيئًا عظيمًا للغاية ومن أهم تكريماتها.

 

وأشارت إلى أن والدتها كانت تحب كل الناس وكان الحب للغير هو وصيتها لها قائلة: "قالت لي أعطي حب تحصدي حب"، مشيرة إلى أنها سعيدة لكم الحب الذي تركته والذي تجلى في الكثير من الأشخاص لم تعرفهم على الإطلاق عند القبر موجهة لهم كل التحية والشكر.

 

وكانت ابنة ملكة الأناقة قررت إحياء ذكراها من مقابرها رغم طلب عدد من المنصات الإعلامية إحياء الذكرى معها على الهواء، حيث رأت أن تكون في رحاب مقابر والدتها في الذكرى الأولى، حيث كانت لها الأم والصديقة والمقربة لها والتي فقدتها كثيرًا على مدار عامٍ مضى، وفي الوقت نفسه حرص عدد من الفنانين على إحياء الذكرى عبر المنصات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ذكرى وفاتها الأولى تذكرت الفنان رانيا فريد شوقي، الراحلة بكلمات أظهرت حبًا شديدًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام للصور والفيديوهات.

وقالت ابنة فريد شوقي: "الذكرى السنوية الأولى على فراق أعز الناس الإنسانة الجميلة رجاء الجداوي القلب الأبيض في أشخاص في حياتنا لا يمكن يتنسوا ودايما نفتكرهم بكل الخير والحب والاشتياق، وحشتيني يا حبيبة قلبي، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

رجاء الجداوى ابنة الفنانة رجاء الجداوي اميرة مختار الذكرى الأولى الفنانة الراحلة وفاة

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