الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضعف ضخ المياه بمنطقتى أرض سلطان وحى غرب المنيا بسبب إصلاحات.. اليوم

ضعف ضخ المياه
ضعف ضخ المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، عن ضعف ضخ مياه الشرب، اليوم الثلاثاء، بسبب القيام بأعمال تطهير بالمحطة البحرية المرشحة. 

وأوضح الشهاوي أن منطقة أرض سلطات والتي تقع بحي شمال مدينة المنيا بجانب حي غرب المدينة سيتم ضعف ضخ المياه بهما الثلاثاء 6 يوليو الجاري بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير المروق الغربي بالمحطة البحرية المرشحة والتي تغذي هذه المناطق.

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أهالي وقاطني هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب خلال فترة تطهير المحطة، مؤكدا أن الهدف من هذه الأعمال الارتقاء بالخدمة المقدمة وتوفير كوب مياه شرب صحي وآمن، مشيرا إلى أن الشركة تتلقى شكاوي المواطنين من خلال الخط الساخن بالشركة أو أرقام المحمول بجانب خدمة الواتساب.

وكانت الشركة قد سبق وأعلنت أن محطة المياه الجديدة بمركز بني مزار ستتوقف عن العمل يوم الثلاثاء القادم الموافق 6 يوليو الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر صباحا وذلك للقيام بأعمال صيانة بالمحطة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المياه، أن توقف المحطة الجديدة سيؤدي إلى تأثر مناطق مدينة بني مزار ومجلس قروي بني علي ومجلس قروي أبو جرج بضعف أو انقطاع المياه مطالبا أهالي هذه المناطق بتوفير احتياجاتهم الضرورية من المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة مؤكدا على حرص الشركة على سرعة الانتهاء من الصيانة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية من جديد، مشيرا إلى أن الهدف من أعمال الصيانة تقديم خدمة عالية المستوى وتوفير كوب مياه شرب نقي وصحي وآمن.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إلى أنه في حالة وجود أية شكاوي من المواطنين فيمكنهم الاتصال بالخط الساخن للشركة رقم 125 أو أرقام المحمول 01050509013 / 01271196 بجانب رقم الواتساب 012712695 مشيرا إلى أنه في حالة ورود أية شكاوي يتم بحثها ودراستها والعمل علي سرعة حلها.

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المنيا ضعف ضخ المياه منطقتي أرض سلطان وحي غرب تطهير المروق الغربي بالمحطة البحرية المهندس ياسر الشهاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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ضعف ضخ المياه بمنطقتى أرض سلطان وحى غرب المنيا بسبب إصلاحات.. اليوم

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