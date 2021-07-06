اليوم.. بنك ناصر يبدأ صرف معاشات الشريحة الثالثة

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، استكمال صرف معاشات شهر يوليو وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه سيتم البدء فى صرف معاشات الشريحة الثالثة والتي تتقاضى أقل من 3000 جنيه قبل الزيادة الجديدة، حيث تم توجيه تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددًا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ومن بين التدخلات التى حدثت، أكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه تم توفير المطهرات والتعقيم والتطهير المستمر لفروع وماكينات الصراف الآلي، والالتزام المستمر بإجراءات تطهير ونظافة مقار الفروع وماكينات الصراف الآلي وتطهير النقدية بالخزن الرئيسية واستخدام المبالغ الأقدم فى تاريخ التخزين، وتجهيز أماكن انتظار للعملاء خارج الفروع بالمقاعد ومراعاة أن تكون المسافة بين المقعد والذى يليه متر واحد على الأقل، مع تنظيم انتظار العملاء خارج الفرع وتواجد أحد العاملين للرد على الاستفسارات.

جدير بالذكر أن بنك ناصر أعلن أنه يتم العمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدل والمساواه وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ووفقا للدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي يتم تقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو على دفعات.