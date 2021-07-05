أول رد للخارجية بعد إخطار إثيوبيا ببدء الملء الثانى لسد النهضة

أرسلت وزارة الخارجية، الخطاب الموجه من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، إلى نظيره الإثيوبى بعد إعلان بلاده الملء الثانى لسد النهضة، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذى سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس، بهذا التطور الخطير.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر موقع "فيسبوك"، أن ملء السد يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعى مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتى المصب، وهو الأمر الذى سيزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة، وسيؤدى إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى.