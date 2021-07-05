تطوير منطقتين عمرانيتين في رأس البر

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعميد أشرف عبد العال رئيس فرع الإسكان بإدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعميد عمر طلعت رئيس فرع الطرق بالإدارة الهندسية العسكرية ورائد هانى نادر رئيس عمليات كتيبة الطرق ودكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسى للمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء وعدد من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المرافق ومديريتى الرى والزراعة بدمياط ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتناول الاجتماع استعراض محاور المشروع الذى ينفذه صندوق تطوير المناطق العشوائية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروع القومى الذى تنفذه الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير عواصم المحافظات وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالمشروع بشكل كامل، الأمر الذى ساهم فى تعزيز الاستفادة من الأراضى غير المستغلة و توفير وحدات سكنية لكل الفئات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واطلعت محافظ دمياط على المخطط العام للمشروع والذى يتضمن قطعتي أرض بمساحة ٦٠ فدانا و١٠٣ أفدنة بعد إزالة الإشغالات على القطعة الثانية لتشتمل على عمارات سكنية ومنشآت خدمية وأسواق حضارية، فضلاً عن تنفيذ إنشاء شبكة للطرق بإجمالى اطوال ٩ كم وعروض من ٢٧ إلى ٣٩ متر، كما اطلعت محافظ دمياط على الموقف التنفيذى للمشروع الذى تصل مدته الزمنية ١٨ شهرا.

وناقشت الدكتورة منال عوض الخطوات التنفيذية للمشروع، وآليات تحقيق التكامل والربط بينه وبين مشروع تطوير منطقة الجربى المقرر تنفيذه خلال العام الحالى خاصة مع قرب المنطقتين، لإحداث نقلة نوعية كبيرة بمدخل المدينة وكذا تغطية موقع المشروع بكافة المرافق.

وأشارت إلى بحث عدد من الموضوعات المُتعلقة بتنفيذ المشروع التى طرحها نواب البرلمان، إذ نوهت أن إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية قد أكدت عزمها بحث جميع المشكلات وتشكيل لجنة فنية لمراجعة المعدات بموقع المشروع للتأكد من عدم تواجد اى انبعاثات قد تضر بالمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى وضع مخطط للطرق لتجنب الدخول فى إجراءات نزع الملكيات وأيضاً التنسيق مع الجهات المختصة لبحث إمكانية تغطية المصرفين الواقعين هنالك باشتراطات فنية محددة حتى لا يتم إلحاق الضرر بالاراضى الزراعية بالمناطق الممتدة بالموقع.

وفى ختام الاجتماع، أشادت محافظ دمياط بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها البارز فى معاونة أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى بمختلف المحافظات، معربة عن تقديرها و تقدير أبناء دمياط لما حققه رجال الهيئة من إنجازات كبيرة بقطاعات مختلفة، مؤكدة أن هذا المشروع القومى الضخم سيحقق نقلة كبيرة لما يستهدفه من إنشاء كيان عمرانى متكامل جديد والذى يأتى استكمالا لمخطط الدولة لمواجهة الزيادة السكانية و القضاء على العشوائيات، منوهة الى أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات فضلاً عن توفير فرص عمل لشباب المحافظة وأيضاً تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق.