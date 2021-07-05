لبنان: مخزون البنزين يكفى 7 أيام فقط

ذكرت قناة "mtv" اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر في موضوع أزمة ​البنزين​.

وأضافت القناة أن المخزون يكفي لـ7 أيام فقط، مطالبة المواطنين بعدم ​القيادة​ إلا عند الضرورة.

والخميس الماضى، ارتفعت أسعار الوقود في لبنان وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ قرار تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية من 1514 ليرة للدولار الواحد إلى 3900 ليرة للدولار الواحد، في إطار مساعي مؤسسات الدولة اللبنانية لتخفيف الدعم الذي تقدمه للوقود في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي يعاني منها لبنان.

ووفقًا للأسعار الجديدة، بلغ سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان 70100 ليرة بزيادة قدرها 9 آلاف ليرة، وبنزين 98 أوكتان 72200 ليرة بزيادة قدرها 9300 ليرة، والمازوت 54400 ليرة بزيادة قدرها 8300 ليرة والغاز 41600 بزيادة قدرها 4000 ليرة.

وكان الجدول الصادر أمس الأول قد حدد سعر صفيحة بنزين 95 أوكتان بـ 61100 ليرة، وبنزين 98 أوكتان بـ 62900 ليرة والمازوت بـ 46100 ليرة والغاز 37600.

وتواصل البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية إفراغ حمولتها بعد أن بدأ مصرف لبنان المركزي أمس الأول في فتح اعتمادات البواخر على سعر صرف الدولار الواحد بـ 3900 ليرة لبنانية بدلًا من 1500 استنادًا إلى قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الصادر يوم الجمعة الماضي.

وطمأنت المديرية العامة للنفط اللبنانية أن الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات اللازمة للسوق المحلية، استنادًا إلى الجدول الجديد، مؤكدة أنه سيتم تأمين السوق المحلية بصورة مستدامة بالمحروقات.

وتعد أزمة المحروقات إحدى نتائج الأزمة الاقتصادية بلبنان والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وتتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة أزمة سياسية تتسبب حتى اليوم في تعطيل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة خلفًا للحكومة المستقيلة منذ أغسطس العام الماضي.