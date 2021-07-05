الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميرة سعيد تتلقى لقاح كورونا (فيديو)

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تلقت المطربة المغربية سميرة سعيد لقاح فيروس كورونا في مصر برفقة الفنانة هالة صدقي.

ونشرت المطربة المغربية سميرة سعيد فيديو لها أثناء تلقيها لقاح فيروس كورونا وذلك عبر حسابها على "إنستجرام" أثناء تلقيها لقاح فيروس كورونا وعلقت عليها قائلة: "أجواء التطعيم مع حبيبتي هالة صدقي لازم تكون مختلفة".

وتعاقد محمد رشيدي مع الديفا سميرة سعيد، على شراكة إنتاج ثلاثة أعمال جديدة من ألبومها الجديد "سميرة 2021"، ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من تصويرها.

ووقع اختيار الديفا سميرة سعيد، ورشيدي على مون شيري Mon ، Cheri لإطلاقها للجمهور في منتصف الشهر الجاري.

"مون شيري" تحمل طابع وأجواء السبعينيات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، من كلمات محمد القياتى، وألحان بلال سرور، توزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وإخراج نضال هاني.

وطرحت الديفا سميرة سعيد، مؤخرًا أغنية «الساعة اتنين بالليل»، من ألبومها الجديد، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

 

 

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وائل لطفي

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