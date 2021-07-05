اعترافات المتهم بتزوير المحررات الرسمية بالأزبكية: الشهادة بـ 1000 جنيه

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أن المتهم بتزوير المحررات الرسمية عقب القبض عليه بمنطقة الأزبكية اعترف أمام رجال المباحث أثناء مناقشته أنه يقوم بتزوير الأوراق الرسمية مثل شهادات الجامعة مقابل ألف جنيه والبطاقات الشخصية مقابل 5 آلاف جنيه.

وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عنصر إجرامى بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية في الأزبكية.

تلقى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من مسئول بإحدى النقابات الكائنة بدائرة القسم، بحضور أحد الأشخاص للنقابة محل عمله لرغبته في استخراج كأرنية النقابة وبحوزته 2 شهادة تفيد حصوله على درجة بكالوريوس "مزورين".



وبالانتقال تبين أنه أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته أقر بتحصيله على الشهادات المزورة من أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، مقابل مبلغ مالى .



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بالشقة سكنه ، وعُثر بداخلها على (عدد من المستندات والشهادات والعلامات المائية منسوب صدورها للعديد من الجهات وجميعها مزورة – أكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات وأشخاص وجميعهم مقلدين - أجهزة كمبيوتر تحوى ملفات لمجموعة من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة - فلاشة "تحوى كمية من المحررات الرسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة – أجهزة "إسكانر - مكبس - ماكينة تجفيف" - مجموعة من الأوراق البلاستيكية تستخدم فى طباعة وتغليف الكارنيهات المزورة ).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول وما أسفر عنه الضبط اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله علي مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.