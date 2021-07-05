الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنيا» تناقش القوائم المالية وتقليل الفجوة بين بين الإيرادات والمصروفات

أجتماع مياه المنيا
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية

عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، اجتماعاً برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إذ تم مناقشة القوائم المالية والمركز المالي للشركة عن الفترة من 31 مارس 2021 وحتى الأول من شهر يوليو الجاري وإرسالها للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركزي للمحاسبات. 

كما ناقش الاجتماع العمل على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وارتفاع نسب التحصيل بالمقارنة عن نفس الفترة في العام الماضى وأهمية العمل على تقليل الفاقد، إذ قامت الشركة بتركيب 12 عداداً ذكياً لعدد من المحطات وجار التركيب لباقي المحطات على مستوى المحافظة. 

ونوه رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع بأن الشركة للحفاظ على سلامة ومأمونية المياه ستقوم بتركيب حواجز مطاطية ماصة للزيوت أمام مآخذ المحطات وذلك للحفاظ على سلامة المحطة وتوفير كوب مياه نظيف للمواطن المنياوى.

لجان الجرد بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا كانت قد أنهت إجراءات الجرد السنوي للعام المالي 2020 / 2021  لكافة الأصول والمخازن والخزن والشئون التجارية بفروع الشركة على مستوى المحافظة وديوان عام الشركة.

وصرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه المنيا أن أعمال الجرد تمت بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وتحت إشراف اللجنة العليا للجرد والقطاع المالى مضيفا أن الشركة التزمت بكافة تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

وأكد رئيس الشركة أن الإجراءات تمت بسلاسة ويسر موجها شكره لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة العليا للجرد والقطاع المالى واللجان المعاونة وكافة المشاركين فى أعمال الجرد خلال هذا العام متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى عملهم

أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
أجتماع مياه المنيا لمناقشة القوائم المالية
مياه المنيا القوائم المالية تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أرتفاع نسب التحصيل المهندس ياسر الشهاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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