الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط محاولة تفجبر أحد أبراج الكهرباء بالعراق

الامن العراقي
الامن العراقي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، إحباط محاولة تفجير لأحد أبراج الطاقة الكهربائية بمنطقة الصفرة.

وقالت الخلية إنه "بجهد استخباري، وعمل ميداني مكثف، تمكنت القوات الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع في لواء المشاة 18 بالفرقة الخامسة بالجيش من إحباط محاولة تفجير أحد ابراج الطاقة الكهربائية في منطقة الصفرة بواسطة عبوة ناسفة عبارة عن أصابع مادة TNT المتفجرة كانت موضوعة على أحد أبراج نقل الطاقة"، وفقا لقناة “العربية/الحدث".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين استهداف خط كهرباء يغذي مشروع ماء الكرخ في بغداد، مضيفة أن هذا الهجوم يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين.

كما أوضحت في بيان أن الحادث استهدف خط قدس-نصر وتسبب في تفجير برج من محطة نصر بعبوات ناسفة ليل الأحد الاثنين، بمنطقة الطارمية. وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية توجهت إلى الموقع فورا لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

واتهمت الخلية الأمنية، التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش بتنفيذ تلك العمليات.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن مسلحي داعش يقفون وراء استهداف أبراج الطاقة.

يأتي هجوم اليوم ليضاف إلى هجمات عدة سابقة. فقد أعلن المتحدث بسام العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، مساء أمس أن التنظيمات الإرهابية استهدفت نحو 45 برجا للطاقة حتى يوم الأحد (أمس).

وتترافق تلك الهجمات مع أزمة كهرباء مزمنة في البلاد منذ سنوات تتجدد كل صيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع كميات الاستهلاك أيضا مقابل الإنتاج. وقد تفاقمت تلك الأزمة مع وقف إيران قبل أكثر من أسبوع، إمدادها للبلاد، بسبب ديون سابقة مترتبة.

وكان قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده تبحث عن حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي تضرب البلاد، إما عن طريق الاستعانة بدول أخرى أو بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وقال حسين علاوي، إن الحكومة العراقية تبحث ملف الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن ومصر لوضع حد لأزمة الكهرباء، و"قد تكون ثمرة هذه المباحثات خلال الأشهر المقبلة".

العراق أزمة الكهرباء في العراق أبراج الكهرباء احباط تفجير داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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