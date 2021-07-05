استدرجها من «فيسبوك».. السجن 6 سنوات لسائق تحرش بطفلة في الغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة الدكتور المستشار مجدي سلامه دياب، الإثنين، بالسجن 6 سنوات لسائق لاتهامه بالتحرش بطفلة وطلب معاشرتها جنسياً والحصول على مبالغ مالية من والدها.

تبيّن من تفاصيل القضية التي تحمل رقم 16255 جنايات ثان الغردقة أنّ المتهم يعمل سائقاً وأنشأ حساباً على "فيسبوك" باسم مستعار، واستدرج طفلة من خلاله مستخدماً اسماً مستعاراً بصفته إحدى صديقاتها حتى حصل على صور شخصية لها ولمواطن عفتها ثم طالبها بمعاشرتها جنسياً نظير عدم إفشاء الصور.

وأخبرت المجني عليها والدها بالواقعة الذي تواصل مع المتهم على هاتفه الشخصي لاستجدائه لعدم إفشاء الصور، فهدده وطالبه بدفع مبلغ مالي، وقدم والد الطفلة المجني عليها بلاغاً لقسم ثان الغردقة التي أكدت صحة البلاغ وتم إحالته للنيابة.

وقرر المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، مخاطبة شركة المحمول للاستعلام عن بيانات مالك الخط والموقع الجغرافي ومضمون المكالمات الصادرة والواردة منه خلال فترة حدوث الواقعة.

وقررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات حيث أسندت للمتهم عدة تهم بأنه أنشأ حسابا على "فيسبوك" وسجل ونقل عن طريق جهاز إلكتروني محادثات جرت عبر شبكة الإنترنت في مكان خاص وحصل على صور المجني عليها وتحرش جنسياً بطفلة بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية بالقول عبر وسائل الاتصال بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وشرع بالحصول علي أموال من والد المجني عليها من خلال التهديد بصور المجني عليها، وأن المتهم اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصال وأنشا حساباً بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة.