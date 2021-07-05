الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

150 خبيرًا من «الأمن الأوروبي» يبحثون تعزيز السلام والأمن

منظمة الأمن والتعاون
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

شارك 150 خبيرًا من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مؤتمر افتراضي اليوم الإثنين؛ لبحث كيفية الاستمرار في المساهمة في السلام والأمن والازدهار في أوروبا من خلال اقتصاد قائم على السوق الحر وحماية البيئة.

وقالت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هيلجا شميد في تصريح اليوم، إن المؤتمر يُعقَّد بمناسبة مرور 30 عامًا على صدور وثيقة بون لعام 1990، موضحة أن المؤتمر بحث في كيفية استمرار الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتهم تجاه وثيقة بون.

وأضافت شميد أن المناقشات ركزت على التحول الرقمي وفرص التمكين الاقتصادي للمرأة وآثار تغير المناخ على الاقتصاد والأمن إلى جانب موضوعات أخرى.

وذكرت شميد أن التحول الرقمي يؤثر سريعًا في الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وقد أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تسريع هذه العملية، مشددة على أن الابتكارات التكنولوجية الجديدة تجعل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا أكثر مرونة وشمولية.

واختتمت شميد تصريحها قائلة: "بالنظر إلى المستقبل، سوف تساعد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الدول الأعضاء في التواصل والرقمنة والحكم الرشيد وتكافؤ الفرص للمرأة وتغير المناخ والبيئة".  

وفي سياق اخر .. ذكرت صحيفة «لاتريبون» الفرنسية اليوم الثلاثاء: أنه من المقرر أن تجدد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعهدهما لمواصلة التعاون الوثيق بينهما في مجال المناخ ومكافحة الاحتباس الحراري، وذلك خلال قمة من المقرر عقدها اليوم ، مشيرة في الوقت نفسه أنهما سيتجنبان تحديد موعد نهائي لاستخدام الفحم، وفقا لمسودة إعلان مشترك سيتم إصداره.

ووفقا للصحيفة: سوف يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، لمناقشة العديد من الموضوعات من بينها حركة التجارة بين الطرفين ومكافحة انتشار وباء كورونا في العالم.

وأضافت: أن هذه القمة تمثل عودة التعاون بين بروكسل وواشنطن تجاه ملف المناخ ومكافحة الاحتباس الحراري، وذلك بعد أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ.

منظمة الأمن التعاون الأوروبي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

أول صور لضحايا المصريين المتوفين بحادث حرائق الغابات بقبرص

النقض تقبل طعن المتهمين بقتل مندوب شرطة وإصابة ضابط بمصر الجديدة

«التأمينات» تحدد شروط حصول الابن على معاش والده بعد وفاته

مطار برج العرب يستقبل أولى الرحلات القادمة من أثينا

هبوط اضطراري لطائرة قادمة من المنامة بمطار الكويت وإخلاء جميع الركاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟