الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الجملي هو أملي».. زبائن الطوخي: المكان غير نظيف لكن الأكل جيد

مطعم الجملي هو أملي
مطعم الجملي هو أملي

ذاع سيط إبراهيم الطوخي، صاحب مطعم، خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع تبادل الفيديوهات، "تيك توك"، للإعلان على محله القائم في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، وتقديمه وجبة الكبدة الجملي، بسعر زهيد جدًا خمس جنيهات فقط، مرددًا: "الجملي هو أملي"، الأمر الذي جلب له أعداد كبيرة من الزبائن، وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا، لتتابعها رجال الأمن الذين توجهوا لمقر المحل لإلقاء القبض على صاحب المحل، لعدم حصوله على تصاريح صحية لافتتاح المطعم، وتردي مستوى النظافة.

 

ورصدت “الدستور” بعض آراء زبائن الطوخي عن جودة الطعام.

يحكي" محمد عادل" أحد زبائن مطعم  الطوخي، أنه يأكل من ذلك المطعم منذ عامين ولم يصيبه أي أذى وذلك لأنه يهتم بجودة الطعام الذي يقدمه لزبائنه، وعن النظافة قال المكان غير نظيف لكن الطعام عنده جيد جداً حيث أن مذاق الأكل عند الطوخي له سحره  الخاص.

وأشار أن أسعار السندوتشات عند الطوخي رخيصة بسبب الزبائن، حيث أن معظم زبائنه من الطبقة الفقيرة لذلك قلل أسعار السندوتشات كي يطعم زبائنه.

وأفاد أحد زبائن الطوخي أنه شاهد زحاماً كبيراً على المطعم فكان ذلك شيئاً مطمئناً أن يتناول الطعام من ذلك المطعم، موضحا أن المكان غير نظيف ورائحة المطعم كريهة لكن طعم الأكل جيد ولا يوجد به أي ضرر.

1574064_0
صاحب مطعم الجملي هو املي

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، يفيد بأن بعد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملى هو أملى – حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بــ 5 جنيه»)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل، المشار إليه وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، حيث تم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.

210190504_527595818365547_387771038372530310_n
مطعم الجملي هو املي
الطوخي منطقة المطرية النظافة الجملي هو أملي زبائن المطعم السندوتشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

مصر تخطر إثيوبيا برفض بدء الملء الثانى لـ«سد النهضة».. وتوجه خطابًا لمجلس الأمن

«الجملي هو أملي».. زبائن الطوخي: المكان غير نظيف لكن الأكل جيد

لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

أول رد للخارجية بعد إخطار إثيوبيا ببدء الملء الثانى لسد النهضة

«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» بالبحيرة والمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار إطالة "فترة التجنيد" فى الجيش الإسرائيلى .. ما التداعيات؟

خبير صحة إسرائيلى يحذر من ضعف فاعلية لقاح فايزر ضد «دلتا»

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟