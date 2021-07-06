«الجملي هو أملي».. زبائن الطوخي: المكان غير نظيف لكن الأكل جيد

ذاع سيط إبراهيم الطوخي، صاحب مطعم، خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع تبادل الفيديوهات، "تيك توك"، للإعلان على محله القائم في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، وتقديمه وجبة الكبدة الجملي، بسعر زهيد جدًا خمس جنيهات فقط، مرددًا: "الجملي هو أملي"، الأمر الذي جلب له أعداد كبيرة من الزبائن، وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا، لتتابعها رجال الأمن الذين توجهوا لمقر المحل لإلقاء القبض على صاحب المحل، لعدم حصوله على تصاريح صحية لافتتاح المطعم، وتردي مستوى النظافة.

ورصدت “الدستور” بعض آراء زبائن الطوخي عن جودة الطعام.

يحكي" محمد عادل" أحد زبائن مطعم الطوخي، أنه يأكل من ذلك المطعم منذ عامين ولم يصيبه أي أذى وذلك لأنه يهتم بجودة الطعام الذي يقدمه لزبائنه، وعن النظافة قال المكان غير نظيف لكن الطعام عنده جيد جداً حيث أن مذاق الأكل عند الطوخي له سحره الخاص.

وأشار أن أسعار السندوتشات عند الطوخي رخيصة بسبب الزبائن، حيث أن معظم زبائنه من الطبقة الفقيرة لذلك قلل أسعار السندوتشات كي يطعم زبائنه.

وأفاد أحد زبائن الطوخي أنه شاهد زحاماً كبيراً على المطعم فكان ذلك شيئاً مطمئناً أن يتناول الطعام من ذلك المطعم، موضحا أن المكان غير نظيف ورائحة المطعم كريهة لكن طعم الأكل جيد ولا يوجد به أي ضرر.

صاحب مطعم الجملي هو املي

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، يفيد بأن بعد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملى هو أملى – حكاية الطوخى أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بــ 5 جنيه»)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية، قامت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل، المشار إليه وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، حيث تم غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات.