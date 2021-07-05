الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق طفلتين في حمام سباحة فيلا بالغردقة

الضحايا
الضحايا

شهدت مدينة الغردقة، مساء اليوم الإثنين، مصرع طفلتين شقيقتين، غرقاً في حمام سباحة بإحدى الفيلات بمنطقة "مبارك 7"، شمال مدينةالغردقة، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة وعمل محضر بالواقعة، وجارِ التحقيق.

وتلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي، مدير مباحث الجنائية بالبحر الأحمر يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغ بمصرع طفلتين غرقا داخل حمام سباحة الموجود بفيلا بمنطقة “مبارك 7” شمال مدينة الغردقة. 

وأفادت تحريات مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بأن الطفلتين “نادين” 6 سنوات، و"رقية" 4 سنوات، شقيقتين من محافظة الفيوم، كانتاتقضيان إجازة برفقة والدتهما، لدى أخيها، وذهبت الطفلتان إلى حمام السباحة خلسة وغرقتا فيه حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثتين بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة وجار التحقيقات.

الضحايا
الضحايا
البحر الاحمر مصرع غرق حمام السباحة مدينة الغردقة النيابة العامة مستشفى الغردقة العام شقيقتين إجازة صيفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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