الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرجوب يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الرجوب مع ممثل الاتحاد
الرجوب مع ممثل الاتحاد الأوروبى

التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الإثنين في رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وأطلع الرجوب المسؤول الأوروبى على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بعدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى.

كما ناقش الرجوب خلال اللقاء اعتداءات الاحتلال المتواصلة في مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان والتصعيد المتواصل والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ولفت الرجوب إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف تلك الانتهاكات والجرائم، إضافة لإعادة إعمار ما دمره عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأكد الرجوب ضرورة العمل بشكل عاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وللوصول حل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة.

وحول الشأن الداخلي، أكد الرجوب صون الحريات العامة وضرورة عدم المساس بها، وحق التعبير في ظل احترام سيادة القانون والسلطة ورجال الأمن، منوها إلى أن فتح لديها قراراً استراتيجيا ببناء شراكة وطنية مع كل فصائل العمل الوطني، وأن الوصول للحكم لا يأتي الا من خلال صندوق الانتخابات.

من جانبه، أكد بورغسدورف ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع القائم، وبشكل خاص فيما يتعلق بالقدس وقطاع غزة، مشددا على وقوف الاتحاد الأوروبي والتزامه برؤية حل الدولتين وفقا لما أقرته الشرعية الدولية.

وشدد ممثل الاتحاد الأوروبى على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها عنصرا أساسيا وهاما باتجاه إعادة إعمار قطاع غزة ولإعادة إطلاق العملية السياسية.

حركة فتح جبريل الرجوب رام الله الاتحاد الأوروبي فلسطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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