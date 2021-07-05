الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل: دول غرب البلقان تحتاج للمزيد من العمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى

ميركل
ميركل

قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقييمًا يعكس وجود إيجابيات وسلبيات اليوم، للتطورات التي تحققت في دول غرب البلقان مع محاولة تلك الدول التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وترغب كل من ألبانيا ومونتينيجرو (الجبل الأسود) ومقدونيا الشمالية وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل في برلين اليوم بعد القمة الثامنة لدول غرب البلقان في إطار ما يسمى بعملية برلين: إنه كان هناك "ضوء وظل" في السنوات الأخيرة.

وتابعت: "هناك الكثير للقيام به، ولكن كان هناك أيضًا بعض التقدم"، وأشارت ميركل إلى مكافحة الفساد كمثال على الحاجة إلى المزيد من العمل.

كما أكدت ميركل: أن "الوضع في البوسنة والهرسك ليس مرضيًا"، مشيرة إلى مشكلات في قانون الانتخابات.

واعترفت المستشارة الألمانية أن عملية انضمام تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي" تأخذ وقتًا أطول وتسير بشكل أبطأ مما كان يأمل الكثيرون".

انجيلا ميركل المستشارة الألمانية دول غرب البلقان الاتحاد الأوروبي البانيا

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