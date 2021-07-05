الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في الهيروين بحلوان

الهيروين
الهيروين

قررت نيابة حلوان، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج الهيروين باستخدام مركبة توك توك بدائرة القسم.

كانت قد ضبطت مباحث حلوان كل من: أحمد نبيل محمد، وإسلام محمد يوسف، وإشراف محمود سامى، لإحرازهم جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة أثناء مرور الرائد محمود سعداوى ضابط مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد حالة الأمن العام، شاهد ثلاثة شباب يستقلون دراجة بخارية "توك توك" ويسيرون عكس الاتجاه محاولا الفرار والهرب فقام بمطاردتهم بسيارة الشرطة حتى تمكن من اللحاق بهم، وحاول المتهمين إلقاء أشياء كانوا يخفونها بين طيات ملابسهم.

وبالفحص تبين أن ما أراد المتهم إخفاءه عبارة عن علب سجائر بداخلها تذاكر لمخدر الهيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

عقوبة الإتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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